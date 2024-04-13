Корнеев — о Янсене в «Спартаке»: «Выглядит как очередное недоразумение»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто может возглавить «Спартак» после Гильермо Абаскаля.

— Допускаете, что именно Ивич летом возглавит «Спартак»? Или другие кандидаты (Черчесов, бывший тренер «АЗ» Янсен) приоритетнее?

— Ивич — топовый тренер, он может возглавить любую команду, которая претендует на чемпионство и другие титулы! Черчесов также давно доказал свой уровень сильного специалиста. Что касается Янсена, это выглядит как очередное недоразумение или сомнительная ставка. Пока он не показал, что способен работать в клубе, ставящем перед собой высокие задачи. При этом, как я понимаю, у него тот же представитель, что и у Гуса Тила и Манфреда Угальде. Так что, возможно, это сделает его путь в «Спартак» более коротким...

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. Контракт 35-летнего специалиста с командой рассчитан до лета 2025-го.