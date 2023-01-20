Сегодня, 15:15
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о трансферах питерцев в зимнее трансферное окно.
— Уход Ловрена — большая потеря для «Зенита»?
— Деян, конечно, качественный защитник, но все-таки уже возрастной. Было понятно, что «Зенит» не будет продлевать с ним контракт после этого сезона. Так что его продажа в «Лион» — логичная и хорошая работа клуба. Думаю, это не большая потеря для питерцев.
— Приобретенный вместо него 19-летний бразилец Ренан — кот в мешке?
— Пока да, так как он сыграл совсем немного матчей за основу «Коринтианс». Тем не менее видно, что парень с довольно большим потенциалом, интересными качествами. Только время покажет, попал ли «Зенит» с этим трансфером.
— В общем, с ходу он в «Зените» не заиграет?
— Я бы не был столь категоричен. Может и сразу пробиться в основу. Посмотрим, как проявит себя на сборах.
— Летом к питерцам присоединится еще и Ду Кейрос — возможная замена Венделу. О нем что-то можете сказать?
— Пока ничего обнадеживающего не скажу, так как не увидел у него даже близко тех качеств, за счет которых он может заменить Вендела. На мой взгляд, игроки такого уровня есть и в России.
— Еще через два года «Зенит» пополнится нападающим Педро. Парню сейчас 16 лет. В Бразилии его называют одним из самых больших талантов. Имеете о нем представление?
— Да, имею. Он действительно невероятно талантлив! Но это пока очень долгосрочная и туманная перспектива для «Зенита». Не верю, что парень приедет в Россию, если продолжит стремительно прогрессировать в Бразилии.
— Нужен ли «Зениту» сейчас нападающий?
— Считаю, команде Семака необходим универсал, который мог бы сыграть на всех трех позициях впереди. Скоростной игрок с хорошим дриблингом. Мантуан «Зениту» не помощник.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования