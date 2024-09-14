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Сегодня, 13:15

Корнеев о Круговом: «Прекрасный игрок с правильным менталитетом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев похвалил защитника армейцев Данила Кругового за дебют в команде.

— С Круговым ЦСКА угадал на все 100 процентов?

— Да, 100-процентное попадание! Прекрасный игрок, с большим объемом работы и очень правильным менталитетом.

— Он сейчас второй по силе левый защитник/латераль в РПЛ после Дугласа Сантоса?

— Так и есть.

После окончания сезона-2023/24 Круговой покинул «Зенит» в связи с истечением контракта и перешел в ЦСКА. В 9 матчах за армейцев 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

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