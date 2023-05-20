Корнеев: «Выход Дуарте — сомнительный выбор Абаскаля на дерби с ЦСКА»

Лучший футболист СССР-1991, бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о составах «Спартака» и ЦСКА перед дерби.

— По какой схеме сыграет Гильермо Абаскаль против ЦСКА? В три или два центральных защитника?

— Надеюсь, Абаскаль сыграет в два центральных, это лучше подходит под атакующую модель «Спартака». Но если тренер захочет выставить с первых минут Дуарте, то возможен вариант и с тремя центральными.

— Схема зависит от здоровья Джикии?

— Не думаю. С Джикией можно играть и в два, и в три центральных защитника.

— Если Джикия вернется в строй, то кто составит ему компанию в центре обороны?

— Литвинов.

— А если допустить, что Георгий все же не восстановится, на кого тогда сделает ставку Абаскаль?

— На Чернова и Литвинова.

— Дуарте опасно выставлять против армейцев?

— Ну... Это сомнительный выбор с учетом того, сколько ошибок парагваец совершил в последнее время. Но тут тренеру виднее.

Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

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