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Сегодня, 21:26

Корнеев: «9 миллионов евро — неразумная сумма за Сперцяна, она должна быть больше»

Мария Гусева
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Экс-игрок «Фейеноорда» и сборной России Игорь Корнеев отреагировал на информацию о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что «Аякс» готов заплатить за Сперцяна 9 миллионов евро.

«Эдуард Сперцян может играть в любом чемпионате, но самое главное в его возможном переходе — спортивный план и развитие, — цитирует Metaratings.ru Корнеева. — «Аякс» в последнее время превратился в среднюю команду, клуб находится в периоде перезагрузок. У них новый спортивный директор, пока нет главного тренера, для меня эта опция пока непонятна. 9 млн евро? Неразумная сумма, она должна быть больше!»

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего армянина в 9 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Корнеев
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аякс
ФК Краснодар
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