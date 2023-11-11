Корнеев: «Сперцян не слабее Захаряна, но в переход в «Ювентус» не верится»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сравнил по игровому уровню полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

— Ваш прогноз: когда в Европу уедет Сперцян?

— Летом 2024 года.

— Не закиснет ли он в нашей лиге?

— Он развивается в прекрасном клубе, под руководством сильного тренера. Нет времени закисать.

— В клуб какого уровня Сперцян может перейти? Верите, что недавно скауты «Ювентуса» просматривали его на матче сборной Армении?

— Это, на мой взгляд, вбросы некоторых деятелей. Для того чтобы оказаться в «Ювентусе», надо пройти определенный путь, придерживаясь спортивного плана.

— Сперцян сопоставим по своему уровню с Захаряном? Сильнее, слабее? Потянул бы, допустим, в том же «Реал Сосьедаде»?

— Сперцян не слабее Захаряна, а в некоторых компонентах игры даже посильнее.

— Кстати, не ошибся ли Захарян с переходом в «Сосьедад»? Не слишком ли высокая для него планка?

— В целом отъезд в Европу ошибкой не назову. Но на данном этапе, при нынешнем составе «Сосьедада», шансы заиграть там у Захаряна — мизерные. Он не готов к такой конкуренции!