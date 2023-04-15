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Корнеев — о Соболеве: «Форвард должен быть расслабленным, а он слишком заряжен на голы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающих «Спартака».

— Теперь о нападении. Нужно ли «Спартаку» летом расставаться с Николсоном?

— Пока клубу, наверное, не надо давать понять футболисту, что на него больше не рассчитывают. Однако стоит признать, что Николсон не смог себя толком проявить в «Спартаке». Он остается вторым или третьим выбором в нападении. И тут уже надо оценивать его зарплату и решать, нужен ли команде еще на один год нападающий, который многие матчи начинает на скамейке запасных.

— Вы бы как поступили?

— На мой взгляд, надо с ним прощаться.

— Соболев сейчас играет в свою силу?

— Александр — как раз из тех игроков, кто полностью отдается в каждом матче. Почему стал меньше забивать? Моменты-то у него есть. Просто почему-то не залетает все, что залетало раньше.

— Почему?

— Это, возможно, связано с его эмоциональным состоянием. Нет, не хочу сказать, что Соболев не заряжен. Напротив, он сверхмотивирован на то, чтобы забивать. И это иногда мешает.

— Не хватает хладнокровия?

— Не то чтобы хладнокровия... Когда ты слишком сильно хочешь забить, это тебя лимитирует. Форвард должен быть расслабленным. Вот тогда голы сами к тебе придут.

— Но как быть с его нырками в чужой штрафной, спорами с судьями?

— Это уже, что называется, его стиль. Очень хочет всегда победить. Иногда эмоции просто зашкаливают.

— Появилась ли вера в Бальде?

— Понятно, что это мастеровитый форвард, может и отдать, и забить. Сейчас он находится в такой ситуации, когда ему надо доказывать свою состоятельность каждый день. Просто ему нужно концентрироваться на работе, а не показывать свои часы. В целом Бальде старается. Но мяч в ворота у него тоже не идет. Я уже сказал, что «Спартак» создает моменты, однако подводит реализация.

Антон Зиньковский. «Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева

Александр Соболев
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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