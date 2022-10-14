Корнеев считает Акинфеева сильнее Селихова

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев накануне дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ оценил уровень вратарей обеих команд.

— Акинфеев с возрастом не стал играть хуже?

— Я не вижу очевидных спадов в его игре. На мой взгляд, он по-прежнему является вратарем, который делает разницу, выигрывает матчи. Держит планку на высоком уровне, — сказал Корнеев «СЭ».

— Сильнее Селихова?

— Считаю Акинфеева вратарем номер один в России на данный момент.

— А как же Сафонов?

— Матвей в целом выглядит достаточно сильно. Но я не могу сказать, что он уже превосходит Игоря. Допускает ляпы, как, например, в последнем матче с «Ростовом». Поэтому пока Акинфеев для меня лучший голкипер РПЛ.

— К Селихову есть вопросы?

— В последнее время Александр стал действовать увереннее, спокойнее, хладнокровнее. То есть в ментальном плане он прибавил. В матче с «Крыльями» при счете 0:1 совершил сейв, который оставил «Спартак» в игре. И потом несколько раз действительно выручил красно-белых. Как говорится, не просто находился в воротах, а жил в них. То есть в определенной степени именно благодаря голкиперу москвичи перевернули игру.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).