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20 марта, 10:56

Корнеев: «Мое мнение не изменилось: Дуарте — не игрок уровня «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением об игре защитника «Спартака» Алексиса Дуарте и полузащитника команды Хесуса Медины.

— Вы в начале сезона говорили о том, что «Спартак» заплатил адекватные деньги за Медину — 7 млн евро. Не кажется ли вам, что у игрока слишком низкая результативность для такой суммы?

— Нет, не кажется, — приводит слова Корнеева Metaratings.ru. — Если бы он имел столько же игрового времени, как в ЦСКА, то и статистика была бы другая.

— В августе вы сказали, что трансфер Дуарте близок к провальному, но сейчас он основной игрок. Трансфер оправдывает себя?

— Мое мнение по нему не изменилось, Дуарте не игрок уровня «Спартака».

В текущем сезоне Дуарте провел 22 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-moe-mnenie-ne-izmenilos-duarte-ne-igrok-urovnya-spartaka-345320/
Игорь Корнеев
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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