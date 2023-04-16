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Корнеев: «Главными козырями ЦСКА являются командный дух и индивидуальные качества ведущих игроков»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев высказался о перспективах армейского клуба в чемпионате страны.

«Армейцы продолжают набирать очки, хотя победы даются им с большим трудом. Причина кроется в плохой реализации голевых моментов. Главными козырями ЦСКА являются командный дух, максимальная самоотдача и сильные индивидуальные качества ведущих игроков, которые и делают разницу. Благодаря этому клуб сократил отставание от лидеров чемпионата и в нынешнем сезоне имеет все шансы побороться за медали», — цитирует Корнеева Betonmobile.ru.

В субботу ЦСКА одержал победу над «Уралом» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ. Это пятая победа армейцев подряд. На данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка.

Источник: https://betonmobile.ru/igor-korneev-glavnyie-kozyiri-tsska-komandnyiy-duh-i-individualnyie-kachestva-liderov
Игорь Корнеев
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ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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