Корнеев о Карраскале: «Топовый игрок, но почему-то не показывает и 10 процентов своего потенциала»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев допустил, что у полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля возник конфликт с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

— Карраскаль опять останется в запасе?

— Не понимаю, почему в последнее время Хорхе не проходит в стартовый состав. Для меня это топовый игрок для проекта ЦСКА. Не знаю, что там у него произошло с тренером. Какой-то срыв или что-то еще... Такой футболист и так неубедительно играет. Даже где-то досадно. Видимо, Карраскаль не может договориться с тренером. Возможно, какой-то конфликт или что-то еще. Я рассуждаю лишь со стороны, но не могу принять того, что Карраскаль остается в запасе. Думаю, против «Зенита» мы его не увидим на поле с первых минут.

— Федотов недоволен тем, как легионер отрабатывает в обороне?

— А что он до этого прям сильного отрабатывал? Просто латиноамериканцы дают результат только тогда, когда им ничего не мешает ментально, когда у них чистая голова. Если все в порядке с мотивацией, их удержать крайне сложно. Они кайфуют на футбольном поле. Посмотрите, как «Оренбург» играл со «Спартаком», и все сразу станет ясно. Настолько все четко и уверенно! Карраскаль начал в ЦСКА просто волшебно, реально влиял на результат. А сейчас он не показывает даже 10 процентов из того, на что способен.

— А что тогда скажете о Медине?

— Его стоит похвалить. Да, это не топовый футболист, но довольно интеллигентный парень, который правильно себя поставил в коллективе. Работоспособный, дает большой объем. Медина очень опасен, когда получает свободные зоны. В принципе хорошо себя проявляет, но его даже близко нельзя сравнить с Карраскалем, когда тот играет на своем максимуме. Это две разные планеты.

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за ЦСКА во всех турнирах.