Корнеев: «Могу представить Кузяева в испанском или итальянском клубе»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не считает, что у полузащитника Далера Кузяева пропала мотивация, так как летом он собирается покинуть питерский клуб.

— Вам не кажется, что из-за истории с контрактом Кузяев как-то сник?

— Никогда не замечал, чтобы Далер не выкладывался на поле. Да, бывают иногда не очень удачные игры. Однако ни разу не видел, чтобы он был не мотивирован и играет спустя рукава. Это вообще не про него! Ситуация с контрактом давит на Кузяева? Не согласен.

— Кузяев хочет уехать в Европу. Вы его можете представить, скажем, в Италии, Испании?

— Да. Кузяев обладает набором качеств, которые востребованы в Европе. Раньше он больше забивал. Это было связано, видимо, с какими-то тактическими моментами. Но если Далер вернется на тот уровень результативности (а тут многое зависит от тренера), тогда он повысит интерес к себе и принесет еще больше пользы питерцами. Повторюсь, он вообще не опорник, а типичная «восьмерка». Его объем работы порой просто поражает. Помню, Гус Хиддинк в плане работоспособности приводил в пример корейцев. Вот Кузяев — как кореец — готов бегать бесконечно, пока не скажут «стоп».

В сезоне-2022/23 Кузяев забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт 30-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2023 года.