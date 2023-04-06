Корнеев считает, что работа спортивного блока «Динамо» провалена

Футбольный функционер Игорь Корнеев предположил, могут ли последние неудачи «Динамо» быть связаны только с работой главного тренера Йокановича.

«Результат любого тренера зависит от игроков в его обойме. И здесь нужно отметить совершенно провальную работу спортивного блока «Динамо». Купленные иностранцы в разы ослабили команду. Некоторые русские игроки деградируют на глазах. Не знаю только ли причина в Йокановиче», — приводит «РБ Спорт» слова Корнеева.

4 апреля «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.

В турнирной таблице РПЛ бело-голубые с 35 очками идут на 5-м месте. В 22-м туре команда на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.