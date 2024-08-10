Корнеев: «Соболев ни в чем не универсальнее Кассьерры»

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» признался, что не верит в переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в питерскую команду.
— Сколько процентов даете на то, что Соболев все-таки перейдет в «Зенит»?
— Думаю, что уже не перейдет. Слишком все затянулось, и многие точки невозврата пройдены. Если бы «Зенит» сильно хотел его заполучить, то он бы уже был в команде Семака.
— По своим футбольным качествам спартаковец универсальнее Кассьерры?
— Соболев вообще ни в чем не универсальнее Кассьерры. — сказал Корнеев «СЭ»
23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренирово с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит».
Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».