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Сегодня, 14:15

Корнеев: «Соболев будет начинать матчи на скамейке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не считает, что нападающий Александр Соболев сразу пробьется в основу чемпионов страны.

— Кто будет основным нападающим «Зенита»? Соболев, аргентинец Гонду или Кассьерра?

— Лусиано и Кассьерра — основные игроки, именно в такой последовательности. Соболев занял место Сергеева и будет начинать на скамейке запасных. При этом встреча с «Кайратом» показала, что они втроем вполне могут взаимодействовать друг с другом. Так что это великолепная опция для тренера!

— Кассьерру зимой продадут?

— Продадут только в том случае, если сразу купят кого-то гарантированно намного сильнее его.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

Александр Соболев
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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