Корнеев: «Соболев будет начинать матчи на скамейке»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не считает, что нападающий Александр Соболев сразу пробьется в основу чемпионов страны.

— Кто будет основным нападающим «Зенита»? Соболев, аргентинец Гонду или Кассьерра?

— Лусиано и Кассьерра — основные игроки, именно в такой последовательности. Соболев занял место Сергеева и будет начинать на скамейке запасных. При этом встреча с «Кайратом» показала, что они втроем вполне могут взаимодействовать друг с другом. Так что это великолепная опция для тренера!

— Кассьерру зимой продадут?

— Продадут только в том случае, если сразу купят кого-то гарантированно намного сильнее его.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.