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Сегодня, 19:58

Корнеев считает, что «Спартак» пытается переложить ответственность за уход Джикии на Станковича

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии из клуба.

«Здесь все просто, объявили нового тренера и повесили на него это решение. Это комфортно всем, включая спортивного директора, они же не озвучили это ранее!» — сказал Корнеев «СЭ».

Георгий Джикия покинет &laquo;Спартак&raquo; по&nbsp;окончании сезона. Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Деян Станкович
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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