Корнеев: «Спартаку» не нужен Гюнтер. Его вклад в вылет «Сампдории» очевиден»

Сегодня, 13:20
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью "СЭ" высказал мнение, что «Спартаку» не следует подписывать 28-летнего защитника Корая Гюнтера, который этот сезон проводит в аренде «Сампдории».
— По сообщениям СМИ, летом в "Спартак" перейдет 28-летний центральный защитник Корай Гюнтер.
— Надеюсь, что не перейдет.
— Поясните.
— Это не только слабый защитник, но еще и медленный! Его «вклад» в вылет «Сампдории» из серии А в этом сезоне очевиден.
В сезоне-2022/23 Гюнтер провел 22 матча в серии А, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.