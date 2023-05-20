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Сегодня, 13:20

Корнеев: «Спартаку» не нужен Гюнтер. Его вклад в вылет «Сампдории» очевиден»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист "Сампдории" Корай Гюнтер.
Корай Гюнтер.
Фото Global Look Press
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью "СЭ" высказал мнение, что «Спартаку» не следует подписывать 28-летнего защитника Корая Гюнтера, который этот сезон проводит в аренде «Сампдории».

По сообщениям СМИ, летом в "Спартак" перейдет 28-летний центральный защитник Корай Гюнтер.

— Надеюсь, что не перейдет.

Поясните.

 — Это не только слабый защитник, но еще и медленный! Его «вклад» в вылет «Сампдории» из серии А в этом сезоне очевиден.

В сезоне-2022/23 Гюнтер провел 22 матча в серии А, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
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