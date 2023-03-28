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Сегодня, 15:08

Корнеев считает, что «Спартаку» нужно найти хорошего центрального защитника в пару к Джикии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России и футбольный функционер Игорь Корнеев считает, что «Спартаку» необходимо усиление в линии обороны.

«Мне кажется, зимой «Спартак» совершенно не усилился. Хотя команде очень нужен хороший центральный защитник в пару к Джикии. Опытный, надежный, уверенный в себе. По российским меркам Джикия — достаточно качественный игрок, но совсем не быстрый. Ему нужен партнер, который в случае необходимости мог бы прийти на помощь, подстраховать. Раньше эту роль выполнял Жиго, теперь такого человека нет. В результате «Спартак» сейчас достаточно много забивает, но и пропускает немало», — приводит Betonmobile слова Корнеева.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 20 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/igor-korneev-spartaku-ochen-nuzhen-horoshiy-tsentralnyiy-zashhitnik-v-paru-k-dzhikii
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