Корнеев считает, что Тюкавин готов ехать в Европу

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением, при каком условии нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может перейти в европейский клуб.

«Тюкавин готов уехать в Европу. Костя это сделает, если будет правильный спортивный план и клуб, готовый заплатить за него 20 миллионов», — сказал Корнеев Metaratings.

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт нападающего с «Динамо» действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 млн евро.