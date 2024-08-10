Корнеев: «Клаудиньо всех уже достал своими капризами!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» назвал неприемлемым поведение полузащитника команды Клаудиньо.

— А вот Клаудиньо, похоже, в «Зените» уже закис. Надо ли продавать его уже сейчас? За какую сумму?

— Клаудиньо уже всех достал своими капризами и выкрутасами! При этом игрок он, конечно, очень качественный! Если за него предложат сумму, идентичную потраченной на этот трансфер, с ним можно расставаться. (По данным портала Transfermarkt, «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро. — Прим. «СЭ»).

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел три матча за сине-бело-голубых, не отличившись результативными действиями.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».