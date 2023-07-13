Корнеев считает, что «Зениту» нужно отпускать Малкома в Саудовскую Аравию

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе саудовского «Аль-Хиляля» к нападающему «Зенита» Малкому.

По информации бразильской журналистки Раисы Симплисио, клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за бразильца 50 миллионов евро.

«Считаю, что за такие деньги точно надо отпускать Малкома, если аравийская сторона даст подтверждение! Захочет ли Малком рассматривать этот вариант — никто не знает. Но другого варианта, чтобы заработать в разы больше денег, чем по нынешнему его контракту, у бразильца вряд ли будет!» — сказал Корнеев «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.