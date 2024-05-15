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Сегодня, 16:55

Корнеев: «Зениту» нужно искать варианты по продаже Вендела и Клаудиньо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что полузащитникам команды из Санкт-Петербурга Венделу и Клаудиньо уже не хватает мотивации.

— Ваш прогноз: что будет летом с Венделом и Клаудиньо?

— Думаю, что клубу нужно смотреть варианты по продаже обоих, так как слишком много матчей они проводят не на своем уровне! Это топовые полузащитники, но без должной мотивации трудно делать разницу на поле.

— Клаудиньо заиграет в серьезном европейском клубе или мы его сильно переоцениваем?

— Боюсь, что по уровню зарплаты не многие клубы Европы могут потянуть Клаудиньо. Да и захотят ли? У того же Вендела больше шансов уехать в Европу, чем у Клаудиньо. По своим качествам они оба могут играть в серьезных клубах. Возможная продажа этих исполнителей в Бразилию станет сильно убыточной для питерцев, так как южноамериканцы не любят много платить за трансферы.

В сезоне-2023/24 Вендел забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 31 матче за «Зенит», у Клаудиньо — 5 мячей и 8 голевых пасов.

Контракты обоих футболистов действуют до конца июня 2027 года.

 
Марио Фернандес и&nbsp;Виктор Давила. «Выиграл ли ЦСКА, не подписав Марио? Выиграли двое — Фернандес и его агент». Корнеев — о контракте Семака, Венделе и Чалове

 

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