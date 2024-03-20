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20 марта, 14:02

Корнеев считает суперсделкой переход иранца Риванди в ЦСКА

Алина Савинова
Игорь Корнеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о приобретениях ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА продолжает свой экономичный подход. Видимо, так обстоят дела. Просто пока не могут позволить себе большие траты на трансферы. Но они грамотно обезглавили «Балтику», вернув талантливого и забивного Мусаева. Насчет Айссауи у меня пока нет четкого мнения, но Риванди мне очень понравился. Это суперсделка, на мой взгляд. Супербыстрый, техничный, может работать с мячом обеими ногами, плюс сумасшедший объем работы», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 32 очка в 20 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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