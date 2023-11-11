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Сегодня, 13:55

Корнеев: «Когда Марио поправится, будет играть он, а не Мантуан»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Ждете каких-либо сюрпризов от Сергея Семака по составу «Зенита» на матч с «Краснодаром»?

— Семак выставит сильнейший состав, который у него есть. Меня удивит, если он сыграет с тремя центральными защитниками.

— Алип стал твердым игроком основы. Сюрприз для вас?

— Нет. Алип достаточно надежный защитник, чего нельзя сказать о талантливом Ренане, который постоянно что-то выдумывает на ровном месте. Так что выбор тренера вполне логичен.

— А ведь Ренана некоторые специалисты не так давно сватали чуть ли не в «Реал». Что с ним не так?

— Такие спады свойственны молодым игрокам, которые, что называется, могут заблуждаться на своем пути. Главное, чтобы Ренан быстро делал выводы из происходящего, учился на своих ошибках и прибавлял.

— Удивляет прогресс Мантуана, который играет на позиции правого латераля?

— Мантуан достаточно мультифункционален. Но я не думаю, что мы должны говорить о его прогрессе. Он просто играет на своих сильных качествах.

— При схеме 3-5-2 (5-3-2) Караваеву и Марио, когда тот вернется в строй, будет сложно выиграть у него конкуренцию?

— Когда поправится Марио, будет играть он. Фернандес вне конкуренции на этой позиции.

Константин Тюкавин. «Тюкавин легко может оказаться в «Зените». В переход Сперцяна в «Ювентус» не верится». Мнение Корнеева

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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