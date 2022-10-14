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Сегодня, 18:45

Корнеев сравнил Зиньковского и Бакаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев не понимает, почему атакующий хавбек «Спартака» Антон Зиньковский часто остается в запасе.

— Понимаете, почему Зиньковский, как правило, выходит только на замену? И можно ли его сравнить с Бакаевым?

— Считаю, что Бакаев все же более ярко выраженная «десятка». Но в целом для меня удивительно, почему Зиньковский не начинает игры в старте. То же самое могу сказать и про Тюкавина в «Динамо». Для меня это две большие загадки. Ведь, когда Зиньковский выходит на поле, он реально решает исходы матчей. Считаю, они должны играть вместе с Промесом. Тогда оба фланга будут работать как часы, — сказал Корнеев «СЭ».

— А может быть, Антону просто не хватает «физики» на все 90 минут?

— Не знаю. У меня такого ощущения не сложилось.

На счету Зиньковского 1 гол и 1 голевая передача в 10 матчах РПЛ текущего сезона.

Игорь Акинфеев. Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

Антон Зиньковский
Зелимхан Бакаев
Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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