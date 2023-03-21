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Корнеев связал последние неудачи «Зенита» со слабой игрой легионеров

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев объяснил, с чем связаны последние поражения петербуржцев в чемпионате и Кубке России.

«На мой взгляд, неудачи питерцев в последних матчах связаны со слабой игрой легионеров. Клаудиньо сейчас находится в полусонном состоянии. Он просто исчез, его вообще не видно на поле. Вендел до недавнего времени был мотором команды, появлялся везде и всюду. Теперь он тоже двигается гораздо меньше. Кроме того, в матче против ЦСКА сильно сказалось отсутствие Барриоса. В результате «Зениту» не удается вскрыть оборону соперника и забить быстрый первый гол. Раньше после этого соперники раскрывались, и питерцы, используя свое преимущество в скорости, увеличивали счет. Теперь же этого не происходит», — приводит слова Корнеева Betonmobile.ru.

У «Зенита» два поражения в двух последних встречах. 15 марта сине-бело-голубые проиграли «Динамо» (1:1, 4-5 по пенальти) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. 19 марта команда Сергея Семака уступила ЦСКА со счетом 0:1 в 20-м туре РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/igor-korneev-poslednie-neudachi-zenita-svyazanyi-so-slaboy-igroy-legionerov
Игорь Корнеев
ФК Зенит
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