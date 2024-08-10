Корнеев: «Глушенков за сезон наберет больше 21 балла по системе «гол плюс пас»

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заметил, что игра полузащитника Максима Глушенкова за команду Сергея Семака не стала для него откровением.
— Ожидали, что Глушенков так быстро впишется в игру «Зенита»?
— Конечно, ожидал. Только посмотрите на него — это же реально топовый футболист! Плюс добавились партнеры, с которыми ему еще легче играть и создавать моменты. Пока Максим не будет испытывать проблем с мотивацией, продолжит радовать болельщиков своей игрой.
— Сколько баллов по системе «гол плюс пас» Глушенков способен набрать по итогам сезона?
— Учитывая, какой ход он уже набрал, точно перебьет статистику прошлого года. (В минувшем сезоне в составе «Локомотива» Глушенков забил в РПЛ 6 мячей и отдал 15 голевых передач. — Прим. «СЭ»).
— Но зачем «Зенит» тогда платил большие деньги (15 миллионов) за Артура, который не может подвинуть Глушенкова и стал игроком ротации?
— Не знаю. Может, Артур был частью какой-то общей сделки? — сказал Корнеев «СЭ»
25-летний Глушенков в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». В пяти матчах за сине-бело-голубых форвард забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.
Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».