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Сегодня, 13:45

Корнеев: «Зенит» заплатил за Соболева не больше 8 миллионов евро»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что питерцы заплатили «Спартаку» за нападающего Александра Соболева не более 8 миллионов евро.

— Соболев — усиление для команды Семака?

— Да, усиление. Предположу, что Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом. Когда Соболев сверхмотивирован, он способен приносить пользу. Вот только эмоциональный фон этого перехода был сильно подпорчен окружением игрока!

— 10 миллионов евро за Соболева — адекватная цена?

— Думаю, «Зенит» заплатил не более 8 миллионов, как и было обозначено в первом и последнем предложении питерцев. Разница легла на плечи игрока и агентов. В целом, 8 миллионов — хорошая цена за Соболева!

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

 
Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

 

Александр Соболев
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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