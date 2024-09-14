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Сегодня, 14:00

Корнеев: «Соболев — третий российский форвард после Тюкавина и Чалова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает новичка команды из Санкт-Петербурга Александра Соболева третьим по силе российским нападающим.

— На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?

— На третье после Тюкавина и Чалова.

— Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?

— Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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