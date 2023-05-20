Корнеев: «Дивеев точно останется в ЦСКА. «Зенит» не станет за него переплачивать»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказал мнение, что защитник Игорь Дивеев продлит контракт с ЦСКА.

— Останется ли в ЦСКА Дивеев?

— Конечно, останется. Не думаю, что у него будет вариант лучше, чем ЦСКА.

— Почему?

— Все-таки Игорь допускает ошибки в важных матчах. Для того чтобы уехать в зарубежный клуб, ему нужно провести хотя бы один топовый сезон! Пока мы этого, увы, не видим.

— То есть не верите, что к нему есть интерес в Италии?

— Дивеев не перейдет в итальянский клуб. В такой вариант я не верю.

— Может ли он тогда оказаться в «Зените»?

— «Зенит» не будет за него переплачивать. Да и вряд ли ЦСКА продаст защитника прямому конкуренту.

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 17 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

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