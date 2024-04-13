Корнеев: «Клаудиньо нужен новый вызов»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо играет сейчас не так ярко, как в прошлые два сезона.

— С чем связываете то, что Клаудиньо в этом сезоне уже не так эффективен, как в прошлом и позапрошлом? Почти по всем показателям (голы, передачи, удары, xG, перехваты) он «просел».

— Думаю, ответ надо искать в области психологии, ментальности. Клаудиньо выиграл с «Зенитом» достаточно титулов. Похоже, ему просто нужен новый вызов.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 31 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 18 миллионов евро.