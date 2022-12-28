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Сегодня, 23:08

Корниленко: «Сычевой уже пришел на замену Глушенкову, занимаемся позицией Пиняева»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова в «Локомотив».

«И с нашей стороны, и со стороны игроков это было хорошее сотрудничество. Все принесли друг другу пользу. Жизнь на этом не останавливается, «Крылья» были, есть и всегда будут. Активно работаем на рынке в поисках замен. Если Сычевой уже пришел на замену Глушенкову, то сейчас занимаемся позицией Пиняева. Считаю ли я размен Глушенкова на Сычевого удачным? С финансовой точки зрения сделка, естественно, выгодная», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

25 декабря нападающий Владимир Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года.

28 декабря «Локомотив» объявил о трансфере Пиняева и Глушенкова. Оба игрока подписали четырехлетние контракты.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-nazval-vygodnoi-dlya-krylev-zamenu-glushenkova-na-sychevogo-216913/
Владимир Сычевой
Сергей Корниленко
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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