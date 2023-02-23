Корниленко объяснил, почему Виталий Шитов не перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб не подписал полузащитника «Спартака» Виталия Шитова.

«Хотели посмотреть его на одном из сборов вживую, поскольку в этом году «Спартак-2» не играл, и у Виталия было очень мало игровой практики. Поскольку он давно не играл, сам Виталий был заинтересован, чтобы игровой практики у него было много. Мы ему гарантировать это не могли. Но мы продолжаем за ним следить дальше», — цитирует Metaratings.ru Корниленко.

В этом сезоне Виталий Шитов сыграл в двух матчах за основной состав «Спартака» и 5 встреч провел за молодежную команду.