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Корниленко объяснил, почему Виталий Шитов не перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб не подписал полузащитника «Спартака» Виталия Шитова.

«Хотели посмотреть его на одном из сборов вживую, поскольку в этом году «Спартак-2» не играл, и у Виталия было очень мало игровой практики. Поскольку он давно не играл, сам Виталий был заинтересован, чтобы игровой практики у него было много. Мы ему гарантировать это не могли. Но мы продолжаем за ним следить дальше», — цитирует Metaratings.ru Корниленко.

В этом сезоне Виталий Шитов сыграл в двух матчах за основной состав «Спартака» и 5 встреч провел за молодежную команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-obyasnil-pochemu-vitalii-shitov-ne-pereshyol-iz-spartaka-v-krylya-230085/
Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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