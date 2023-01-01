Корниленко подвел итоги года для «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подвел итоги 2022 года для команды.

«Итоги мы будем подводить в конце сезона. Сейчас можно сказать о нашем восьмом месте в прошлом сезоне, о том, что наши игроки вызываются в сборную, развиваются, показывают хороший симпатичный футбол — наш стиль узнаваем. Болельщикам в 2023 году хочется пожелать хорошего настроения, чтобы у нас исполнялись все мечты и желания. Желаю всегда болеть за «Крылья», а мы постараемся их всегда радовать», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли восьмое место в РПЛ. На данный момент самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице.