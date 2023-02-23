Корниленко: «Очень доволен тем, что контракт с Владиславом Шитовым подписан на 3,5 года»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал выкуп у «Спартака» прав на нападающего Владислава Шитова. В начале сезона 19-летний футболист играл за самарский клуб на правах аренды.

«Футболист адаптирован к премьер-лиге и нашим требованиям. Футболист молодежной сборной России 2003 года, может играть на нескольких позициях в группе атаки. Мы им довольны и были заинтересованы в том, чтобы он стал нашим игроком на постоянной основе, и хорошо отработали этот момент. Я очень доволен тем, что контракт подписан на 3,5 года», — цитирует Metaratings.ru Корниленко.

В этом сезоне Владислав Шитов сыграл в 17 матчах и забил 2 гола.