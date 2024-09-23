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Корниленко — о матче с «Ахматом»: «Не лучшая игра, но характер у «Крыльев» есть»

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии «СЭ» прокомментировал ничью (1:1) в матче 9-го тура РПЛ против «Ахмата».

«То, что мы спаслись — очень хорошо. С нашей стороны была не самая лучшая игра сегодня. Было много борьбы и свистков. По тому, как складывалась игра, можно сказать, отлично, что успели сравнять на последних минутах. Характер у команды есть», — сказал Корниленко «СЭ».

Грозненцы продлили серию без побед в РПЛ до 9 матчей. Команда Сергея Ташуева набрала 6 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Крылья Советов» с 10 очками располагаются на 10-й строчке.

Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)

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