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Сегодня, 11:22

Корниленко считает, что «Крылья Советов» не стали играть хуже, чем в прошлом году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил выступление команды в этом сезоне.

«Мы видим, что Игорь Витальевич круглосуточно работает и делает всё, чтобы у команды был положительный результат. Качество игры у команды хорошее, оно не стало хуже, чем в прошлом году. Хромает реализация, происходят неудачные стечения обстоятельств, влияют внешние факторы», — цитирует Корниленко Metaratings.

После 24 туров «Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-o-rabote-osinkina-kachestvo-igry-ne-stalo-khuzhe-chem-v-proshlom-godu-my-mogli-pretendovat-na-te-zhe-pozicii-246758/
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