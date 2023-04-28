Корниленко считает, что «Крылья Советов» не стали играть хуже, чем в прошлом году

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил выступление команды в этом сезоне.

«Мы видим, что Игорь Витальевич круглосуточно работает и делает всё, чтобы у команды был положительный результат. Качество игры у команды хорошее, оно не стало хуже, чем в прошлом году. Хромает реализация, происходят неудачные стечения обстоятельств, влияют внешние факторы», — цитирует Корниленко Metaratings.

После 24 туров «Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.