Корниленко — о переходе Пиняева: «Только жизнь покажет, насколько правильным было его решение»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Мы сделали все, чтобы он остался у нас. Только жизнь покажет, насколько правильным было его решение. Мы благодарны Сергею за совместную работу, за его голы, передачи. Надеемся, он нам тоже благодарен», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

Также он рассказал о планах клуба приобрести замену Пиняеву.

«Мы активно работаем в этом направлении, именно по позициям ушедших футболистов. Надеюсь, вы скоро обо всем узнаете. Мы постараемся успеть закрыть этот вопрос до сборов», — добавил специалист.

25 декабря стало известно, что 18-летний россиянин покинет самарский клуб этой зимой. Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев близок к переходу в «Локомотив».

В текущем сезоне Пиняев провел 11 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.