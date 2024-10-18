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Сегодня, 14:39

Корниленко — об Осинькине: «Все профессионалы и понимают важность ближайших матчей»

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал «СЭ» об атмосфере в самарском клубе на фоне слухов о возможной отставке главного тренера Игоря Осинькина.

«Мы занимаемся в нормальном рабочем режиме. Все профессионалы и понимают важность ближайших матчей», — сказал Корниленко «СЭ».

9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Игорь Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов». Команда после 11-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

Дарик Агаларов

Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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