Корнюхин обсудил трансферную политику «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин рассказал о мотивации легионеров команды в прошедшем сезоне и обсудил трансферную политику клуба.

— По ходу сезона мы видели ряд игр, где «Зенит» не очень хорошо выглядел. Именно те, на кого возлагали большие надежды, не очень хорошо себя проявили, поэтому и концовка чемпионата получилась такой напряженной. Если бы не пропущенный «Ростовом» гол, неизвестно, как бы все сложилось и стал бы «Зенит» чемпионом. Но шли планомерно к своей цели и всего добились. Игра забывается, результат остается, — цитирует Корнюхина Metaratings.ru.