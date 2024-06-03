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Сегодня, 14:40

Корнюхин обсудил трансферную политику «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин рассказал о мотивации легионеров команды в прошедшем сезоне и обсудил трансферную политику клуба.

— По ходу сезона мы видели ряд игр, где «Зенит» не очень хорошо выглядел. Именно те, на кого возлагали большие надежды, не очень хорошо себя проявили, поэтому и концовка чемпионата получилась такой напряженной. Если бы не пропущенный «Ростовом» гол, неизвестно, как бы все сложилось и стал бы «Зенит» чемпионом. Но шли планомерно к своей цели и всего добились. Игра забывается, результат остается, — цитирует Корнюхина Metaratings.ru.

«Зенит» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-vratar-zenita-kornyukhin-tochechnaya-selekciya-v-klube-po-lyubomu-budet-369302/
ФК Зенит
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