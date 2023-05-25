Корнюхин объяснил, почему Кержаков заслуживает награду лучшему вратарю сезона

Тренер вратарей «СКА-Хабаровск» Евгений Корнюхин рассказал, кого считает лучшим вратарём сезона в РПЛ.

«Нет никаких сомнений, что эта награда заслуженная. Понятно, что за результат отвечает вся команда, и оборона начинается с атаки. Кержаков — чемпион, вратарь, который меньше всех пропустил в чемпионате. Какие могут быть вопросы, кто лучший в сезоне?» — цитирует Корнюхина Legalbet.

В текущем сезоне Кержаков провел за «Зенит» 24 матча в РПЛ, пропустил 16 мячей и 12 раз отстоял на ноль.