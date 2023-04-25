Корнюхин прокомментировал информацию об отстранении трех игроков «Торпедо»

Бывший вратарь «Торпедо» Евгений Корнюхин прокомментировал информацию об отстранении трех игроков «Торпедо» — защитников Ильи Кутепова и Юрия Журавлева, а также полузащитника Равиля Нетфуллина — от тренировок.

««Торпедо» уже мало что поможет. В том числе и такой ход. Выгнал с тренировки? Может, остался недоволен действиями этих футболистов. У тренера были какие-то причины для отстранения этих трех футболистов от игры. Хотелось бы услышать от него какое-то объяснение. Я уже думаю, что ничего не может встряхнуть «Торпедо». Но каждый футболист должен понимать, что его дальнейшая судьба зависит от того, как он себя проявит на поле в оставшихся матчах. Надо выходить играть не только за «Торпедо», но и за себя и для себя. Все в руках футболистов. Все в руках тренера. Он должен под свою идею объединить команду. Приведу простой пример. «Химки» и «Торпедо» выступали одинаково. Пришел Талалаев в «Химки». И что мы видим? Две игры — четыре очка. Я понимаю, если тренер сделал замечание по поводу неопрятного вида. Но выгонять за улыбки... Наверное, сегодня тренер встал не с той ноги», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

После 24 туров «Торпедо» занимает 16-е место в РПЛ с 13 очками.

Клотет стал четвертым тренером столичной команды в нынешнем сезоне. Испанский специалист возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Под его руководством «автозаводцы» провели 4 матча, один выиграли и три проиграли. Контракт Клотета с «Торпедо» рассчитан до лета 2025 года.