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Сегодня, 00:19

Корредера заявлен за «Химки» на сезон в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба РПЛ сообщила, что «Химки» заявили на сезон полузащитника Алекса Корредеру. 28-летний испанец перешел в подмосковный клуб из «Тенерифе».

Корредера является воспитанником «Барселоны», но за основной составе каталонцев не играл. В прошлом сезоне он провел 42 матча за «Тенерифе», в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Химки» занимаеют 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 7 матчах.

Артем Дзюба, Сесар Монтес, Георгий Джикия. Дзюба перешел в «Акрон», Монтес — в «Локомотиве», Джикия — в «Химках». Онлайн последнего дня трансферного окна
Футбол
ФК Тенерифе
ФК Химки

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