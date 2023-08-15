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Сегодня, 07:00

Костанца: «Чувствую себя спокойно в России»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о жизни в России.

«Мне все нравится. Чувствую себя спокойно в России. И в Самаре, и в Москве, и в других городах, куда мы с «Крыльями» приезжаем на выездные матчи. Всем своим друзьям и соотечественникам всегда советую приезжать к вам. Сложно мне только из-за климата здесь. Все-таки я привык к теплой погоде в Бразилии. Но в России она отличается только зимой, а летом в Самаре жаркая погода, к которой я привык. И это хорошо», — приводит слова Костанцы «Известия».

24-летний бразилец выступает за «Крыльев» с января 2022 года. На его счету 34 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Источник: https://iz.ru/1558881/aleksei-fomin/khoroshaia-igra-posle-ukhoda-liderov-eto-rabota-trenera-i-rukovodstva
ФК Крылья Советов (Самара)
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