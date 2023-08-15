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Сегодня, 04:31

Костанца: «Календарь для «Крыльев» был крайне сложный, но мы идем без поражений и вверху таблицы»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2023/24.

— Это хорошее начало для нас. Радует, что в чемпионате мы не проиграли ни одного матча в первых четырех турах, — приводит слова Костанцы «Известия». — Хотя играли против очень сильных команд — «Ахмата», «Ростова», «Динамо», «Локомотива». Календарь был крайне сложный, но мы идем без поражений и вверху таблицы. Да, недобрали очков в матче с «Локомотивом», но показали, что можем против любого соперника играть хорошо и с позиции силы. Уверен, что по ходу сезона ошибок станет меньше, реализация будет лучше и качество игры станет приносить еще больше очков. В целом начало у нас хорошее.

— Как «Крыльям» удается идти вверху после потерь лидеров вроде Александра Коваленко?

— Это хорошая работа тренера и руководства. Тренер ставит интересный и понятный футбол, а руководство находит подходящих для этого игроков. Поэтому даже после ухода Коваленко команда продолжает хорошо играть и ее уровень сохраняется.

После четырех туров «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 очков.

Источник: https://iz.ru/1558881/aleksei-fomin/khoroshaia-igra-posle-ukhoda-liderov-eto-rabota-trenera-i-rukovodstva
ФК Крылья Советов (Самара)
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