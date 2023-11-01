Костанца: «О приостановке контракта с «Крыльями» даже не задумывался»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца отметил, что не задумывался об отъезде из России по нефутбольным причинам. 24-летний бразилец с 2022 года играет за самарский клуб.

«С того момента, как получил предложение от «Крыльев Советов», ни разу не боялся за свою жизнь. Когда я только приехал, начался конфликт на Украине, я мониторил новости, но мыслей уехать не возникало. Плюс в клубе меня всегда заверяли, что все в порядке. О приостановке контракта я даже не задумывался», — цитирует Sport24 Костанцу.

В этом сезоне Костанца забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в 14 матчах.