Костанца объяснил, почему остался в «Крыльях», несмотря на решение ФИФА по легионерам

Сегодня, 15:53
Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, почему не покинул самарскую команду по разрешению ФИФА.
«Основным было то, что Сергей Корниленко несколько раз приезжал на наши матчи в Тирасполь, мы общались. Меня заинтересовало такое внимание клуба и то, что на меня действительно рассчитывали в «Крыльях». Все, что я узнал о клубе и о городе, меня привлекло. Это показалось мне новым вызовом в карьере. В течение примерно полугода мы были на связи. Я узнал, все, что было важно, о клубе, городе, настроении в команде. После этих рассказов мне хотелось как можно скорее присоединиться к «Крыльям», — приводит Metaratings.ru слова защитника.
В 2022 году ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ для перехода в другие команды.