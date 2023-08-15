Костанца — о ничьей с «Локомотивом»: «Мы очень разочарованы таким результатом»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал ничью в матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Сейчас я не вспомню похожий матч, чтобы мы имели множество моментов, открыли счет в конце матча, но упустили победу, — приводит слова Костанцы «Известия». — И мы очень разочарованы таким результатом, потому что своей игрой заслужили большего.

— Почему так получилось?

— Повторюсь, мы создали много моментов. Но последний удар нам не удался. Отсюда и отсутствие победы. Почему не удался последний удар? Много причин. Может быть, где-то давление психологическое сказывается на игроков. Может быть, где-то не удается чуть получше пробить, чем можно. Сложно назвать одну причину и дать точный ответ.

«Крылья Советов» с 8 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 5 очками — на девятой строчке.