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Сегодня, 03:26

Костанца: «Постараемся снова преуспеть в противостоянии с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Динамо».

«Мы понимаем, что следующий матч будет отличаться от кубковых. «Динамо» наверняка разберет эти матчи, прибавит, перестроит свою игру. Нам надо быть готовыми, набирать форму и помогать нашим новичкам лучше взаимодействовать с остальными игроками. Уверен, что мы еще лучше будем действовать физически и в игровом плане. Поэтому постараемся снова преуспеть в противостоянии с этим соперником», — цитируют «Известия» Костанцу.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 5 марта. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1477939/aleksei-fomin/vesennee-postroenie-kto-udivit-v-zakliuchitelnoi-chasti-sezona-rpl
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