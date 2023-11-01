Костанца: «Плохо, что политика влияет на спорт. Но мне нескучно без международных соревнований»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, как относится к тому, что российские футболисты отстранены от международных соревнований.

«Плохо, конечно, что российским командам не дают там играть. Но это же не их вина. Тут уже ничего поделаешь. Конечно, интересно было бы играть в международных соревнованиях — но не скажу, что мне без них скучно. Скверно, что политика влияет на спорт. Ситуация сложная, наверное, не совсем справедливая. Но как мы можем ее изменить?» — приводит Sport24 слова футболиста.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.